Senza Champions League impossibile arrivare a Goretzka, ansia Milan

Uno degli obiettivi principali del Milan per la prossima stagione è rappresentato da Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto con i bavaresi al termine del campionato in corso.

Il classe 1995 lascerà i tedeschi non appena terminerà il campionato ed è alla ricerca di una squadra che gli permetta di giocare ancora ad alti livelli con il Milan che si è mosso già da tempo per cercare di portarlo a Milanello.

Il centrocampista tedesco avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in rossonero per la prossima stagione anche se una condizione imprescindibile appare la qualificazione degli uomini di Massimiliano Allegri alla prossima Champions League. Senza l’accesso tra le prime quattro del campionato per il Milan rischierebbe fortemente di saltare il colpo a zero con Goretzka che potrebbe scegliere un altro club per il suo futuro con Juventus e Inter interessate al suo cartellino.

A complicare ancora di più l’affare ci sarebbe il possibile addio di Massimiliano Allegri e Igli Tare al Milan con i due che sono i primi sponsor dell’acquisto del centrocampista del Bayern Monaco.