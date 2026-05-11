Tare via, non solo D’Amico: torna di moda un altro Ds

Le ultimissime notizie relative al possibile Direttore sportivo della prossima stagione: la posizione dell’albanese è ovviamente in bilico

“Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite”.

Ha parlato così Igli Tare al termine di Milan-Atalanta. Il Direttore sportivo è stato chiamato a rispondere in merito al suo futuro. Un futuro messo in discussione da tutti i media. L’albanese ha ovviamente rimandato ogni discorso al termine della stagione:

“I tifosi meritano un’altra squadra. L’unica cosa buona in questo momento è che il nostro destino ce l’abbiamo ancora nelle nostre mani. Prendiamo di buono quello che è successo nell’ultima mezz’ora. Dobbiamo analizzare bene quello che è successo stasera e nelle ultime 6-7 settimane e dobbiamo concentrarci per raggiungere questo traguardo molto importante. Veniamo da 10 mesi fatti molto bene e quest’ultimo mese e mezzo che abbiamo un po’ stonato”, ha poi proseguito Tare, che ha ovviamente spostato il focus alle ultime due gare di campionato.

Milan, caccia al dopo Tare: il punto della situazione

Ma in queste ore si sta comunque parlando del suo futuro. Il nome caldo è quello di D’Amico che lascerà l’Atalanta al termine della stagione. E’ certamente il preferito di Giorgio Furlani, ma non è l’unico Direttore sportivo con cui si è parlato.

C’è infatti un ritorno di fiamma importante. A parlarne è stato Gianluca Di Marzio: I rossoneri stanno ragionando sul ruolo di ds, per cui non c’è solo D’Amico tra i possibili nomi. Oltre a lui, potrebbe riprendere quota anche Paratici. Ci sono stati dei contatti indiretti anche con lui”.

L’ex Juventus, oggi alla Fiorentina, è stato ad un passo dal ‘vestire’ il rossonero. L’accordo tra le parti era stato trovato, poi non se ne fece più nulla. E’ stato lo stesso Parateci, in una recente intervista, a spiegare come sono andate le cose. A gennaio, così, il dirigente è comunque tornato in Italia, trasferendosi a Firenze e contribuendo alla salvezza del club, che navigava in cattive acque.