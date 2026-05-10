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Milan-Atalanta: stop dell’ultimo minuto, Allegri perde l’attaccante

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Le ultimissime notizie relative alla partita che vedrà il Diavolo scendere in campo stasera contro i bergamaschi: il punto della situazione

Allegri serio in panchina
Milan-Atalanta: stop dell’ultimo minuto, Allegri perde l’attaccante (Ansa) – MilanLive.it

Cambio forzato dell’ultimo minuto. Massimiliano Allegri è costretto a cambiare formazione per la partita contro l’Atalanta, in programma stasera allo stadio San Siro. Contrariamente a quanto trapelato alla vigilia, il tecnico livornese non schiererà Christian Pulisic dal primo minuto. 

Il giocatore ha accusato un problema al gluteo e sarà sostituito da Rafa Leao. Sarà dunque il portoghese ad affiancare Santiago Gimenez in avanti.