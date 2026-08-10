Allarme Milan, serve un altro colpo in difesa: la situazione

Il Milan potrebbe dover tornare sul mercato per completare il reparto difensivo. La situazione di Fikayo Tomori resta infatti da monitorare e, qualora il centrale inglese dovesse lasciare Milanello, la società avrebbe la necessità di individuare un nuovo rinforzo per garantire a Ruben Amorim una rosa completa.

La possibile partenza di Tomori cambierebbe inevitabilmente gli equilibri del reparto. Il Milan non vorrebbe farsi trovare scoperto e sarebbe quindi chiamato a valutare diverse opportunità, cercando un difensore con caratteristiche adatte alle idee del tecnico portoghese. L’obiettivo sarebbe quello di aggiungere qualità, fisicità e soprattutto un elemento in grado di inserirsi rapidamente nelle rotazioni.

Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalle eventuali offerte per Tomori. Se il difensore dovesse effettivamente salutare, la priorità diventerebbe trovare il suo sostituto. Il mercato rossonero potrebbe quindi riservare ancora una sorpresa in difesa, con la dirigenza chiamata a intervenire prima della chiusura della sessione estiva.