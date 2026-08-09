Paredes nel mirino del Milan: si può, ma ad una condizione

Il Milan ha messo gli occhi su Leandro Paredes. Dall’Argentina arriva infatti l’indiscrezione secondo cui il club rossonero avrebbe presentato un’offerta al Boca Juniors per il centrocampista argentino.

A riportarlo è stato il giornalista Martín Arévalo durante una diretta di ESPN, anche se al momento non sono stati resi noti né l’importo della proposta né la risposta del giocatore.

Paredes, classe 1994, è tornato al Boca Juniors nell’estate del 2025 dopo la seconda esperienza con la Roma. Il suo contratto con il club argentino è valido fino al 2028.

Per il Milan si tratterebbe di un’operazione legata anche alla necessità di sistemare il centrocampo, attualmente molto affollato. L’esperienza internazionale dell’argentino potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la squadra di Ruben Amorim. Resta però da capire se il Boca sarà disposto ad ascoltare la proposta rossonera e, soprattutto, quali saranno le intenzioni di Paredes. Per ora, la pista è da considerare concreta ma ancora tutta da sviluppare.

È chiaro che il Milan dovrà cedere prima di acquistare, andando a trovare una sistemazione a Bondo, Musah, Loftus-Cheek ed uno tra Ricci e Fofana.