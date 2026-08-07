Soulé-Milan: svelata la data in cui verrà presa una decisione

Matias Soulé resta uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare il reparto offensivo. L’argentino della Roma è il profilo che convince maggiormente Ruben Amorim per qualità tecniche, fantasia e capacità di giocare tra le linee, ma l’ultima parola sull’eventuale investimento spetterà a Gerry Cardinale.
La valutazione del giocatore resta elevata e i rossoneri dovranno decidere se affondare il colpo o destinare il budget a un altro rinforzo. I rossoneri decideranno dopo le amichevoli contro Chelsea e Manchester United.
Il Milan continua a monitorare il fantasista argentino, considerato uno dei profili più adatti al nuovo progetto tecnico. Prima di qualsiasi accelerazione serviranno alcune cessioni, fondamentali per liberare risorse economiche. Solo a quel punto Cardinale deciderà se autorizzare l’investimento richiesto per portare Soulé a Milano e regalare ad Amorim uno dei rinforzi più attesi per la trequarti.