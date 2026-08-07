Tripla delusione nel derby: ora rischiano la cessione

Il derby amichevole non ha lasciato soltanto indicazioni positive per Ruben Amorim. Tra i giocatori che hanno convinto meno ci sono Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Pervis Estupiñán, protagonisti di una prestazione sottotono che potrebbe incidere anche sulle valutazioni di mercato del Milan.

I tre erano chiamati a sfruttare l’occasione per guadagnare punti nelle gerarchie del tecnico portoghese, ma la risposta sul campo non è stata quella sperata. Musah ha faticato a dare ritmo al centrocampo, Chukwueze è apparso poco incisivo negli uno contro uno, mentre Estupiñán ha commesso diverse sbavature sia in fase difensiva sia in quella di impostazione.

Per questo motivo la loro permanenza a Milanello non è più così scontata. La dirigenza rossonera è pronta ad ascoltare eventuali offerte nelle prossime settimane, soprattutto se dovessero consentire di finanziare gli ultimi innesti richiesti da Amorim. Le uscite dei tre potrebbero rappresentare un passaggio fondamentale per sbloccare il mercato in entrata e completare la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione.