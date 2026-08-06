Gimenez-Porto, Farioli vuole l’attaccante messicano

Santiago Gimenez è sempre più vicino a lasciare il Milan e il Porto si candida con decisione a essere la sua prossima destinazione.

Il club portoghese, guidato da Francesco Farioli, ha individuato nel centravanti messicano il rinforzo ideale per l’attacco ed è pronto a presentare un’offerta ai rossoneri per convincerli a lasciarlo partire.

L’ex Feyenoord non sembra più essere al centro del progetto tecnico di Ruben Amorim. La concorrenza nel reparto offensivo e le strategie di mercato del Milan hanno aperto alla possibilità di una cessione già in questa finestra estiva. La dirigenza rossonera è disponibile ad ascoltare proposte, purché ritenute in linea con la valutazione del giocatore.

I contatti tra Milan e Porto sono già stati avviati e nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi. Farioli spinge per avere Gimenez il prima possibile e il club lusitano vuole anticipare eventuali concorrenti. L’uscita del messicano consentirebbe inoltre al Milan di liberare spazio in rosa e ottenere risorse utili per finanziare gli ultimi colpi richiesti da Amorim in vista dell’inizio della nuova stagione.