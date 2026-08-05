Daniel Maldini cambia ancora: nuova maglia in Serie A

Daniel Maldini è sempre più vicino a lasciare l’Atalanta e il Cagliari sembra aver superato la concorrenza. Dopo i primi contatti delle scorse settimane, i dialoghi tra i due club hanno registrato passi avanti significativi e l’operazione è ormai ben avviata.

La formula sulla quale si sta lavorando è quella del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Per il figlio d’arte si tratterebbe di una nuova opportunità per trovare continuità dopo gli ultimi mesi trascorsi lontano da Bergamo. Il Cagliari è pronto ad affidargli un ruolo centrale nel progetto tecnico e avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore per un contratto di lunga durata.

L’Atalanta, dal canto suo, è favorevole alla cessione e punta a definire l’operazione nel più breve tempo possibile. Restano da sistemare gli ultimi dettagli tra le società, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni, consentendo a Maldini di iniziare una nuova avventura in Sardegna.