Il Milan segue Ndour della Fiorentina, nuovo obiettivo a centrocampo

Cher Ndour è uno dei nomi finiti sul taccuino del Milan per rinforzare il centrocampo. Il classe 2004, protagonista di una crescita costante nella seconda parte della scorsa stagione con la Fiorentina, piace alla dirigenza rossonera per la sua duttilità, potendo ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di trequartista.

L’operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice. Secondo Calciomercato.it, la Fiorentina ha infatti fatto sapere di non avere alcuna intenzione di privarsi del giovane centrocampista in questa finestra di mercato, considerandolo un elemento centrale del progetto tecnico. La posizione del club viola è chiara e, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per una trattativa.

Il Milan, comunque, non ha intenzione di mollare la pista. Se un assalto nelle prossime settimane appare complicato, l’interesse potrebbe semplicemente essere rinviato alla prossima estate. I rossoneri continueranno a monitorare Ndour durante la stagione, nella speranza che si possano creare condizioni più favorevoli per tentare l’affondo su uno dei giovani italiani più promettenti nel suo ruolo.