Mastantuono vuole la Serie A, il Milan sfida due rivali

Il Milan non molla Franco Mastantuono. Il talento argentino del Real Madrid continua a essere uno degli obiettivi seguiti dalla dirigenza rossonera, che sogna di portarlo in Serie A con la formula del prestito. L’idea prende sempre più quota, anche perché il classe 2007, secondo il Corriere dello Sport, sembra intenzionato a proseguire la propria crescita nel campionato italiano.

La concorrenza, però, è tutt’altro che semplice. Sulle tracce del fantasista ci sono anche Roma e Fiorentina, pronte a inserirsi qualora il Real Madrid decidesse di aprire definitivamente alla cessione temporanea. I Blancos, infatti, vogliono che il giocatore accumuli minuti in un campionato competitivo, mantenendone però il pieno controllo del cartellino.

Il Milan osserva con attenzione gli sviluppi. Ruben Amorim apprezza le qualità di Mastantuono e lo considera un profilo ideale per aumentare fantasia e imprevedibilità sulla trequarti. Prima di affondare il colpo, però, serviranno alcune uscite nel reparto offensivo. Se le condizioni dovessero allinearsi, i rossoneri potrebbero provare l’accelerazione decisiva per anticipare la concorrenza e regalarsi uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale.