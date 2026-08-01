Il Milan attende Modric, ora c’è la data: tifosi in trepidazione

Luka Modric è pronto a riabbracciare il Milan. Dopo aver prolungato il proprio contratto fino al 2027, il centrocampista croato è atteso nei prossimi giorni per raggiungere i compagni e mettersi a disposizione di Ruben Amorim, che lo considera una pedina fondamentale del nuovo progetto rossonero.

Il rientro di Modric rappresenta una notizia importante per tutto l’ambiente milanista. Forte della sua esperienza e della leadership dimostrata nella scorsa stagione, il Pallone d’Oro 2018 sarà uno dei punti di riferimento dello spogliatoio anche nella nuova annata. L’obiettivo del Milan è ripartire con ambizioni rinnovate e il ritorno del fuoriclasse croato rappresenta un tassello fondamentale per affrontare al meglio la stagione.