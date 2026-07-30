Savinho saluta il Manchester City: Milan in corsa per l’esterno

Savinho è sempre più vicino a lasciare il Manchester City e il Milan osserva con grande attenzione gli sviluppi. L’esterno brasiliano ha comunicato al club inglese la volontà di cambiare aria per trovare maggiore continuità e minutaggio, aprendo così a uno scenario che potrebbe favorire i rossoneri.

La società di via Aldo Rossi segue il classe 2004 da tempo e lo considera uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto nel caso in cui Rafael Leao dovesse salutare Milano. Le qualità di Savinho, tra velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica, si sposano perfettamente con le idee di gioco di Ruben Amorim.

La concorrenza, però, resta agguerrita. Il Tottenham è in forte pressing e rappresenta al momento l’avversario principale nella corsa al brasiliano. Nonostante questo, il Milan continua a monitorare la situazione ed è pronto a inserirsi qualora si creassero le condizioni economiche giuste per tentare l’affondo decisivo.