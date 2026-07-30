Matias Soulé nel mirino del Milan, Roma pronta a cederlo

Matias Soulé entra tra le possibili idee di mercato del Milan. L’esterno argentino della Roma sarebbe stato proposto al club rossonero, che sta valutando il profilo in vista delle ultime settimane della sessione estiva. Al momento non esiste una trattativa vera e propria, ma soltanto i primi contatti esplorativi.

L’eventuale operazione è strettamente legata al futuro di Rafael Leao. Se il portoghese dovesse lasciare Milanello, la dirigenza avrebbe la necessità di inserire un nuovo giocatore offensivo e Soulé rappresenterebbe una soluzione interessante per età, qualità tecniche e margini di crescita.

Ruben Amorim apprezza calciatori in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e l’argentino risponde a queste caratteristiche. La Roma, dal canto suo, è pronta ad ascoltare offerte per il classe 2003, che non rientrerebbe pienamente nei piani di Gian Piero Gasperini.

La pista resta nelle fasi iniziali, ma il nome di Soulé è da seguire con attenzione: molto dipenderà dalle uscite del Milan e, soprattutto, dall’evoluzione della situazione legata a Leao.