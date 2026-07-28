Un’intera squadra in uscita da Milanello: in undici pronti a salutare i rossoneri

Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che dovranno sfoltire la rosa a disposizione di Ruben Amorim prima di tornare ad acquistare per migliorare l’organico.

Nella lista dei cedibili nel club rossonero sembrano esserci ben undici calciatori che potrebbero dire addio a Milanello a stretto giro di posta.

Torriani potrebbe salutare per andare a trovare maggiore spazio, mentre Tomori e Odogu hanno diverse offerte in particolare all’estero. Ai saluti anche Estupinan, vicino all’Aston Villa, così come Bondo, Fofana e Filippo Terracciano. Bennacer è vicinissimo dal dire addio, mentre per Musah è tempo di valutazioni. Santiago Gimenez e Leao appaiono i sacrificabili per fare cassa e rivoluzionare l’attacco.