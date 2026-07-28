Nuovo colpo in difesa per il Milan, c’è il nome: dipende tutto da Tomori

Il calciomercato del Milan è in una fase di stallo con i rossoneri che, dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila, sono in attesa di capire quali saranno i reparti da rinforzare.

Ruben Amorim ha chiesto del tempo per valutare i calciatori presenti in rosa prima di dare l’ok alla cessione. Tra questi c’è Fikayo Tomori che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i rossoneri e che piace a diverse squadre di Premier League.

Nel caso in cui dovesse arrivare l’ok alla partenza del classe 1997, il Milan darebbe l’assalto a Gonçalo Inacio dello Sporting, centrale difensivo e pallino di Ruben Amorim che lo vorrebbe in rossonero per sistemare la retroguardia.