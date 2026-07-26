Karetsas unico nome per il dopo Leao: il Milan non ha dubbi

Il Milan continua a lavorare per Konstantinos Karetsas, individuato come il primo obiettivo per rinforzare la trequarti. Il talento del Genk è il profilo preferito dalla dirigenza rossonera e da Ruben Amorim, che lo considera perfetto per il proprio sistema di gioco grazie a tecnica, fantasia e capacità di creare superiorità numerica.

L’operazione, però, resta strettamente legata al futuro di Rafael Leao. Senza una cessione importante, il Milan difficilmente potrà presentare l’offerta necessaria per convincere il Genk, che continua a chiedere una cifra elevata per il gioiello greco.

Nel frattempo il Borussia Dortmund non resta a guardare. Il club tedesco segue Karetsas da tempo e ha già avviato i contatti con la società belga, rappresentando la principale concorrente dei rossoneri nella corsa al classe 2007.

Il Milan, però, può contare sul gradimento del giocatore, che vede con grande interesse un eventuale trasferimento in rossonero. Prima di affondare il colpo servirà però sbloccare il mercato in uscita, con la situazione di Leao destinata a essere decisiva per il futuro della trattativa.