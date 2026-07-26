Il Bologna pensa a Odogu, possibile operazione col Milan

David Odogu potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il giovane difensore tedesco, secondo Calciomercato.it, sarebbe finito nel mirino del Bologna, che sta valutando il suo profilo per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione. L’interesse dei rossoblù è concreto e i primi contatti esplorativi sono già stati avviati.

Il Milan non considera il classe 2006 incedibile e sarebbe disposto ad ascoltare proposte, pur senza avere fretta di definire la sua partenza. Prima di prendere una decisione definitiva, infatti, la dirigenza rossonera vuole fare chiarezza sul futuro di alcuni difensori della prima squadra, a partire da Fikayo Tomori, finito nel mirino di diversi club.

Per il Bologna, Odogu rappresenta un investimento di prospettiva. Il club emiliano è alla ricerca di nuovi centrali, anche in considerazione delle possibili uscite nel reparto difensivo, e vede nel giovane tedesco un profilo con ampi margini di crescita. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l’operazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, quando il Milan avrà definito le proprie strategie in difesa.