Mancano offerte da Inghilterra e Spagna, così Leao può restare

Il futuro di Rafael Leao è tutto da scrivere. Il giocatore ha affermato di voler salutare e cambiare maglia in estate, con il Milan pronto ad accontentarlo per fare cassa e reinvestire.

La volontà della punta, però, è quella di proseguire la sua carriera in un campionato come quello inglese o quello spagnolo con l’attaccante esterno che, al momento, non ha ricevuto offerte concrete.

Solamente Galatasaray e Fenerbahce per ora si sono fatti avanti concretamente per il portoghese che vorrebbe restare in uno dei campionati più importanti d’Europa. Se non dovessero giungere offerte da Premier League o dalla Liga il suo futuro potrebbe essere ancora al Milan con i rossoneri pronti a dargli un’altra chance alla corte di Amorim.