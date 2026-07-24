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Milan innamorato di Kostic, cambia tutto in attacco in casa rossonera

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Andrej Kostic sta conquistando tutti in casa Milan con l’attaccante serbo pronto a ritagliarsi uno spazio alla corte di Amorim. L’attaccante potrebbe restare in prima squadra almeno fino a gennaio.

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In casa Milan si coccolano Kostic (Ansa Foto) – milanlive.it

Arrivato con l’idea di doversi allenare con il Milan Futuro, Andrej Kostic ci ha messo pochi giorni a conquistare la fiducia di compagni e staff tecnico con il serbo che appare destinato a terminare l’intera preparazione con la prima squadra.

Ruben Amorim è rimasto colpito dalle doti atletiche e tecniche del giovane centravanti che potrebbe scalzare Santiago Gimenez nel ruolo di vice Gonçalo Ramos con Camarda destinato a giocarsi il posto di prima alternativa proprio con il classe 2007 serbo.