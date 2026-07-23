Milan, svelato il retroscena: Allegri lo avrebbe voluto in rossonero

Massimiliano Allegri aveva individuato Mario Gila come uno dei rinforzi ideali per la difesa del Milan già diversi mesi fa. Il centrale spagnolo era infatti finito nel mirino dell’allora tecnico rossonero, che ne apprezzava le qualità e aveva dato il proprio gradimento per un possibile affondo sul mercato.

L’addio di Allegri e il successivo arrivo di Ruben Amorim non hanno però cambiato il destino dell’operazione. Anzi, il tecnico portoghese ha confermato con forza la volontà di puntare su Gila, ritenendolo un profilo perfetto per il proprio sistema di gioco. Lo stesso difensore ha ammesso che Allegri lo voleva, ma ha spiegato di essere stato convinto definitivamente dal progetto illustratogli da Amorim.

La scelta del Milan si è quindi rivelata condivisa da due allenatori con idee calcistiche differenti. Gila rappresentava un obiettivo di Allegri e lo è diventato anche di Amorim, che lo considera un elemento fondamentale per costruire la nuova difesa rossonera. Un investimento importante, destinato a rappresentare uno dei pilastri del nuovo corso milanista.