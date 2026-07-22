La Juventus torna a pensare a Tomori, piace il centrale del Milan

Fikayo Tomori torna a essere un obiettivo concreto della Juventus. Il difensore inglese del Milan è nuovamente finito nel mirino dei bianconeri, che stanno valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’interesse potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto soprattutto nel caso in cui Bremer dovesse lasciare Torino.
La Juventus apprezza da tempo le qualità dell’ex Chelsea, considerato un centrale affidabile, rapido e con una buona esperienza internazionale. Anche i rapporti tra il direttore sportivo Frederic Massara e il giocatore potrebbero rappresentare un fattore favorevole nell’eventuale trattativa.
Dal canto suo, il Milan non considera Tomori incedibile. Davanti a un’offerta ritenuta congrua, il club rossonero potrebbe valutare la cessione, anche per finanziare nuovi acquisti richiesti da Ruben Amorim. Al momento si tratta di un interesse concreto ma ancora nelle fasi iniziali: molto dipenderà dalle prossime mosse della Juventus e dall’evoluzione del mercato in difesa.