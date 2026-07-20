Idea Koopmeiners per il Milan, nuovo nome per il centrocampo

Il nome di Teun Koopmeiners torna ad accostarsi al Milan. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato, ma l’olandese potrebbe diventare un’opzione concreta qualora Adrien Rabiot dovesse lasciare il club rossonero nelle prossime settimane.
L’indiscrezione è stata rilanciata dal giornalista Orazio Accomando, che ha spiegato come il profilo del centrocampista della Juventus rispecchi le caratteristiche ricercate dalla dirigenza per un’eventuale sostituzione del francese.
Koopmeiners, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, resta un giocatore di grande qualità. Le prestazioni offerte con la maglia dell’Atalanta hanno dimostrato il suo valore, soprattutto come mezzala capace di abbinare inserimenti, gol e qualità nel palleggio.
Al momento non risultano trattative né contatti concreti tra Milan e Juventus. Tutto dipenderà dal futuro di Rabiot, che resta una priorità per Ruben Amorim. Solo in caso di una sua partenza il club di via Aldo Rossi potrebbe valutare seriamente l’affondo per Koopmeiners, trasformando una semplice idea in una vera operazione di mercato.