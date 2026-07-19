Doppia cessione Milan, i rossoneri pronti a salutare due inglesi

Il Milan potrebbe salutare due giocatori inglesi nel corso di questa sessione di mercato. Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono infatti finiti nel mirino del Coventry City, con Frank Lampard che avrebbe chiesto alla dirigenza del club neopromosso di approfondire la situazione dei due rossoneri.

L’ex tecnico del Chelsea conosce molto bene entrambi i calciatori e li considera rinforzi ideali per affrontare il ritorno in Premier League. Per questo motivo il Coventry avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per capire costi e fattibilità di una doppia operazione.

Dal canto suo, il Milan è disposto ad ascoltare eventuali offerte. Tomori e Loftus-Cheek non sono considerati incedibili e una loro cessione consentirebbe al club rossonero di alleggerire il monte ingaggi e incassare risorse da reinvestire sul mercato.

Per il momento non esiste una trattativa avanzata, ma l’interesse del Coventry è concreto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i contatti si trasformeranno in negoziati e se i due inglesi faranno ritorno in patria dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Milan.