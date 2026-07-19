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Doppia cessione Milan, i rossoneri pronti a salutare due inglesi

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Il Milan potrebbe salutare due giocatori inglesi nel corso di questa sessione di mercato. Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono infatti finiti nel mirino del Coventry City, con Frank Lampard che avrebbe chiesto alla dirigenza del club neopromosso di approfondire la situazione dei due rossoneri.

Ruben Loftus-Cheek
Milan, futuro in dubbio per Loftus-Cheek (Ansa Foto) – milanlive.it

L’ex tecnico del Chelsea conosce molto bene entrambi i calciatori e li considera rinforzi ideali per affrontare il ritorno in Premier League. Per questo motivo il Coventry avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per capire costi e fattibilità di una doppia operazione.

Dal canto suo, il Milan è disposto ad ascoltare eventuali offerte. Tomori e Loftus-Cheek non sono considerati incedibili e una loro cessione consentirebbe al club rossonero di alleggerire il monte ingaggi e incassare risorse da reinvestire sul mercato.

Per il momento non esiste una trattativa avanzata, ma l’interesse del Coventry è concreto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i contatti si trasformeranno in negoziati e se i due inglesi faranno ritorno in patria dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Milan.