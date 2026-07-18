Il Milan accelera sul mercato e Zlatan Ibrahimovic sta svolgendo un ruolo importante per sbloccare una delle trattative più calde di queste settimane. Lo svedese avrebbe avuto un contatto diretto con Modric per illustrargli il progetto rossonero e convincerlo a scegliere di nuovo il Milan. Una mossa che potrebbe risultare decisiva per arrivare alla fumata bianca.

La dirigenza è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, con la fiducia che cresce giorno dopo giorno. Modric è ritenuto perfetto per il sistema di gioco di Ruben Amorim e rappresenterebbe un rinforzo di spessore per la rosa rossonera.

Dopo settimane di contatti e valutazioni, la trattativa è entrata nella fase decisiva. Le chiamate di Ibrahimovic potrebbe aver dato l’accelerata definitiva a un affare che ora appare sempre più vicino alla conclusione.