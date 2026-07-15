Maignan e Rabiot, ora ci siamo: svolta in casa Milan

Arrivata la sconfitta in semifinale al Mondiale con la nazionale francese, per Mike Maignan e Adrien Rabiot è arrivato il momento delle decisioni. Nei prossimi giorni entrambi incontreranno il Milan per fare il punto sul futuro e capire quali saranno gli scenari in vista della nuova stagione. Il portiere resta uno dei nomi più seguiti sul mercato europeo, ma la priorità dei rossoneri è chiarire al più presto la sua posizione, con Amorim che vorrebbe trattenerlo.

Situazione diversa ma altrettanto delicata per Rabiot, che dopo gli impegni internazionali è pronto a confrontarsi con la società per valutare il progetto tecnico e le prospettive future. Il centrocampista francese è un profilo molto apprezzato e il suo destino potrebbe essere ancora in rossonero.