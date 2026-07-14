Il futuro di Kerim Alajbegovic sembra essere sempre più lontano dal Milan. Nelle ultime ore, infatti, l’Atalanta ha compiuto passi concreti per assicurarsi il talento bosniaco, ottenendo il gradimento del giocatore e intensificando i contatti con il Bayer Leverkusen per trovare un’intesa anche sul costo del cartellino.

La Dea è al lavoro per abbassare le richieste del club tedesco e punta a chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Un’accelerata che rischia di mettere in secondo piano il Milan, che nelle scorse settimane aveva seguito con interesse il classe 2007 senza però affondare il colpo.

Alajbegovic è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione di diversi club. L’Atalanta, però, sembra aver preso un vantaggio importante nella corsa al giovane talento e vuole sfruttarlo per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo di prospettiva. Ora resta da trovare l’accordo definitivo con il Bayer Leverkusen, ma i bergamaschi sono fiduciosi di poter chiudere l’operazione nei prossimi giorni.