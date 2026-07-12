Milan-Inter, derby per Guela Doué: è sfida per sistemare la fascia

Il derby tra Milan e Inter potrebbe presto spostarsi dal campo al mercato. Le due società, infatti, hanno messo nel mirino Guela Doué, esterno dello Strasburgo che si sta mettendo in luce per qualità atletiche e continuità di rendimento.

Il Milan segue il classe 2002 ormai da tempo e lo considera un profilo ideale per rinforzare la fascia destra. Ruben Amorim apprezza le sue caratteristiche e avrebbe dato il via libera all’operazione, anche se la concorrenza rischia di complicare i piani della dirigenza rossonera.

Nelle ultime ore, infatti, anche l’Inter ha inserito Doué nella lista dei possibili rinforzi per la corsia destra. I nerazzurri lo valutano come un’alternativa nel caso in cui non si concretizzassero altri obiettivi di mercato, aprendo così un nuovo duello con il Milan.

Al momento non ci sono trattative avanzate, ma l’interesse di entrambe le milanesi è concreto. Saranno le prossime settimane a chiarire quale dei due club deciderà di affondare il colpo per assicurarsi uno dei profili più interessanti del campionato francese.