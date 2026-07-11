Camarda verso la permanenza al Milan, Amorim vuole tenerlo

Francesco Camarda avrà l’occasione di giocarsi le proprie carte direttamente agli ordini di Ruben Amorim. Dopo il rientro dal prestito al Lecce, il giovane attaccante sarà regolarmente presente al raduno di Milanello, dove il nuovo tecnico rossonero lo valuterà durante la preparazione estiva prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Il classe 2008 è considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio milanista e questa potrebbe rappresentare un’estate decisiva per la sua crescita. Se riuscirà a convincere Amorim, non è escluso che possa rimanere in prima squadra e ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni stagionali, evitando un nuovo prestito.

Il Milan vuole puntare con maggiore convinzione sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile e Camarda rientra pienamente in questa strategia. Toccherà ora al centravanti dimostrare di essere pronto per il salto definitivo. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quale sarà il suo ruolo nel nuovo progetto rossonero.