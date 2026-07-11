Karetsas in pole per il ruolo di trequartista, superato Alajbegovic

Il Milan è alla ricerca di un calciatore in grado di giocare sulla trequarti in vista della prossima stagione con i rossoneri che avrebbero messo nel mirino Konstantinos Karetsas.
Classe 2007, con 19 anni ancora da compiere, la nuova stella della nazionale greca è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, proprio come Alajbegovic, altro nome accostato ai rossoneri, ma che sembra essere la seconda scelta per il club.
Karetsas, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, viene valutato circa 35 milioni di euro dal Genk, proprietario del cartellino del calciatore che fa gola anche a diversi club di Premier League in vista della stagione che sta per prendere il via.