Amorim li ha seguiti, due giovani pronti a restare almeno fino a gennaio

È cominciato già da tempo il lavoro di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan con il tecnico che sta studiando le mosse di mercato da decidere insieme alla società per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è alla ricerca di nuove pedine che, però, potrebbero arrivare già dalla rosa a disposizione dell’allenatore portoghese.

Come affermato dallo stesso Amorim in conferenza stampa, due giovani che saranno valutati sono Comotto e Cissé che potrebbero restare al Milan almeno fino al mercato di gennaio.