Amorim sgancia la bomba su Leao, annuncio in diretta

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha toccato diversi temi, tra cui anche quello relativo al futuro di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese ha più volte affermato di voler cambiare maglia in vista della prossima stagione, con il Milan che appare intenzionato a salutare il calciatore.

Il nuovo allenatore del Milan, però, ha avuto parole di elogio per il calciatore classe 1999: “Leao è uno dei nostri giocatori con la G maiuscola. Ha fatto bene ai mondiali. Bisogna sapersi adeguare al mercato, io devo conoscere la squadra”.