Futuro Leao, spunta l’Arabia Saudita per l’attaccante portoghese

Il futuro di Rafael Leao sembra essere lontano dal Milan con l’attaccante che, in più di un’occasione, ha affermato di voler trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.
L’attaccante numero 10 del Milan è in uscita, ma al momento, a parte un interessamento da parte del Barcellona, non ci sarebbero state offerte per il suo cartellino.
Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano ci sarebbero delle possibilità dall’Arabia Saudita per il suo futuro con l’attaccante che preferirebbe o Spagna o Inghilterra, senza