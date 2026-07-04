Quattro addii a centrocampo: il Milan prepara la rivoluzione

Il Milan prepara la rivoluzione in mezzo al campo con i rossoneri pronti a salutare ben quattro giocatori a centrocampo per sistemare il reparto a disposizione di Amorim.

In entrata il calciomercato del Milan si sta concentrando su attacco (Gonçalo Ramos) e difesa (Mario Gila) con il centrocampo che, per il momento è preso in considerazione solo per quello che riguarda le uscite.

Loftus-Cheek, Fofana, Bondo e Ricci appaiono in uscita dal Milan con i primi tre che non sembrano rientrare nei piani di Ruben Amorim. Per quello che riguarda l’ex Torino, invece, sarà fondamentale capire quello che sarà il destino di Modric. In caso dovesse restare a Milanello ancora un anno, potrebbe salutare in estate.