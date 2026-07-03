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Gonçalo Inacio-Milan, continua il pressing: lo Sporting fissa il prezzo

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Acquistato Gonçalo Ramos per l’attacco, il Milan è sulle tracce di un altro Gonçalo per la propria difesa con Inacio dello Sporting che sembra essere il primo nome per la formazione rossonera.

Ruben Amorim
Milan forte su Gonçalo Inacio (Ansa Foto) – milanlive.it

Centrale portoghese, il calciatore è un pupillo di Ruben Amorim che lo ha avuto a disposizione proprio durante il periodo passato sulla panchina dei biancoverdi. Il Milan sta cercando di spingere per portarlo in rossonero, ma lo Sporting, stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, avrebbe fissato il prezzo a circa 40 milioni di euro.

Una somma che il Milan, per il momento, non è disposto a mettere sul piatto, anche se le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni per cercare di trovare una quadra.