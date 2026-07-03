Acquistato Gonçalo Ramos per l’attacco, il Milan è sulle tracce di un altro Gonçalo per la propria difesa con Inacio dello Sporting che sembra essere il primo nome per la formazione rossonera.

Centrale portoghese, il calciatore è un pupillo di Ruben Amorim che lo ha avuto a disposizione proprio durante il periodo passato sulla panchina dei biancoverdi. Il Milan sta cercando di spingere per portarlo in rossonero, ma lo Sporting, stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, avrebbe fissato il prezzo a circa 40 milioni di euro.

Una somma che il Milan, per il momento, non è disposto a mettere sul piatto, anche se le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni per cercare di trovare una quadra.