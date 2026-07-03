Pulisic verso la permanenza, Leao pronto a dire addio: le ultime sull’attacco

Il Milan sembra aver preso una decisione per quello che riguarda il proprio attacco in vista della prossima stagione con Christian Pulisic che appare destinato a restare in rossonero, mentre Rafael Leao dovrebbe salutare il club.

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano la decisione di Amorim e Cardinale è quella di proseguire ancora con lo statunitense, mentre potrebbe dire addio il portoghese, nonostante le voci di un possibile riavvicinamento tra le parti.

La Roma e qualche club esterno si erano fatti avanti per Pulisic con il Milan che ha dichiarato incedibile il giocatore che potrebbe rinnovare a breve. Per Leao, invece, si aprono le porte di una cessione anche se, al momento, mancano le offerte concrete per il suo cartellino.