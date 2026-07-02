Tonali su un possibile ritorno al Milan: “Ne parleremo seriamente”

Acquistato dal Tottenham per una somma che sfiora i 120 milioni di euro che regalerà alle casse rossonere circa 12 milioni, Sandro Tonali ha parlato del suo momento al momento della partenza in aeroporto.
Al centrocampista, ormai prossima colonna degli Spurs, è stato chiesto se sogna un ritorno al Milan in futuro: “Scherzando ne parliamo sempre, se poi un giorno ci sarà la possibilità ne parleremo seriamente“.
È risaputo il legame di Tonali con la maglia rossonera con il centrocampista classe 2000 che è pronto alla nuova avventura agli ordini di Roberto De Zerbi firmando fino al 2031 con gli Spurs. Chissà se un giorno il Milan proverà a spingere per un suo ritorno in rossonero.