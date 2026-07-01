In uscita dal Milan durante questa sessione di calciomercato, Rafael Leao è ancora in attesa di un’offerta che possa convincere la punta e il club a chiudere l’affare.

La situazione riguardante il numero 10 del Milan si starebbe complicando per via del fatto che la punta non sta trovando grande spazio nella nazionale portoghese. Autore di un gol da subentrato, l’esterno offensivo non è una delle prime scelte dell’attacco lusitano e questo sta complicando i piani del giocatore e del Milan per quello che riguarda una possibile cessione.

La società vuole 50 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il calciatore vorrebbe un ingaggio almeno pari rispetto a quello percepito al Milan, da circa 7 milioni. Al momento, però, non sembrano esserci club disposti a soddisfare queste richieste.