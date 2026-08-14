Said El Mala nel mirino del Milan: affare in vista

Il Milan resta alla finestra per Said El Mala, giovane talento del Colonia che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Il classe 2006 è da settimane nel mirino del Borussia Dortmund, ma i gialloneri non hanno ancora trovato l’accordo con il club tedesco. Il Colonia chiede infatti una cifra intorno ai 50 milioni di euro e finora le proposte ricevute sono state considerate troppo basse.

Proprio l’esitazione del Dortmund potrebbe favorire il Milan. I rossoneri stanno monitorando la situazione e sarebbero pronti a inserirsi qualora la trattativa saltasse. El Mala è un profilo particolarmente interessante per la trequarti, ma per arrivare al giocatore il Milan dovrebbe prima sistemare il mercato in uscita.

In particolare, resta da definire il futuro di Rafael Leao. Una sua eventuale cessione garantirebbe al club le risorse necessarie per pensare concretamente all’assalto al talento del Colonia. Per ora, dunque, il Milan osserva e aspetta: se il Dortmund dovesse fare un passo indietro, i rossoneri potrebbero provare ad approfittarne.