Cissè vicino dal saluta il Milan: c’è il Torino

Alphadjo Cissè potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il giovane centrocampista rossonero è finito nel mirino del Torino, che sembra essere al momento il club maggiormente interessato a garantirgli una nuova esperienza lontano da Milanello.

La formula più probabile è quella del prestito, soluzione che permetterebbe al classe 2006 di trovare maggiore continuità e soprattutto un minutaggio importante.

A confermare la possibilità del trasferimento è stato Matteo Moretto, secondo cui Cissè avrebbe buone chance di approdare in granata. Il Torino, infatti, sarebbe la squadra che lo vuole con maggiore convinzione e potrebbe offrirgli lo spazio necessario per proseguire il proprio percorso di crescita.

I rapporti tra Milan e Torino sono inoltre buoni e questo potrebbe facilitare la buona riuscita dell’operazione. Al momento non è ancora arrivata la fumata bianca, ma la pista è concreta e potrebbe scaldarsi rapidamente. Per il Milan si tratterebbe di una scelta orientata alla crescita del giovane, con l’obiettivo di farlo tornare a Milano dopo un’esperienza significativa in Serie A.