Camarda resta, futuro in dubbio per Comotto: non è da escludere il prestito

Il Milan continua a ragionare anche sul futuro dei suoi giovani e nelle prossime settimane potrebbero esserci decisioni importanti. Tra i giocatori sotto osservazione ci sono Francesco Camarda e Christian Comotto, due profili considerati interessanti per il presente e soprattutto per il futuro del club rossonero.

La situazione dei due, però, potrebbe essere differente. Camarda dovrebbe infatti rimanere al Milan e continuare il proprio percorso all’interno della prima squadra. L’attaccante classe 2008 è particolarmente apprezzato e la società vuole permettergli di crescere gradualmente, senza interrompere il processo iniziato negli ultimi mesi.

Per Comotto, invece, non è esclusa l’ipotesi di una partenza in prestito. Il centrocampista potrebbe avere bisogno di maggiore continuità e di un’esperienza con più spazio a disposizione per completare la propria crescita. Il Milan valuterà quindi eventuali proposte, cercando una soluzione che possa garantire al giovane la possibilità di giocare con regolarità.