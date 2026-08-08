Odogu verso l’addio in prestito: le due possibili destinazioni

David Odogu è pronto a salutare temporaneamente il Milan. Il giovane difensore tedesco, arrivato la scorsa estate come investimento per il futuro, proseguirà il proprio percorso di crescita lontano da Milanello con la formula del prestito.

Una decisione condivisa dalla società e da Ruben Amorim, convinti che il classe 2006 abbia bisogno di giocare con continuità per completare il proprio percorso di maturazione.

Sulle tracce del centrale ci sono già diversi club. Secondo Gianlucadimarzio.com, le candidature più concrete sono quelle di Anderlecht e Mainz, entrambe interessate a garantire al giocatore spazio e responsabilità. Il Milan valuterà con attenzione quale destinazione rappresenti la soluzione migliore, privilegiando il progetto tecnico rispetto all’aspetto economico.

Acquistato dal Wolfsburg come uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco, Odogu non è riuscito a ritagliarsi spazio nella prima parte della sua esperienza in rossonero. Il prestito viene quindi considerato un passaggio fondamentale per favorirne la crescita, con l’obiettivo di riportarlo a Milano più pronto e con un bagaglio di esperienza utile per il futuro del club.