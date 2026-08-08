Reijnders verso il Nottingham Forest, il Milan spera: il motivo

Il Milan osserva con attenzione l’evoluzione del futuro di Tijjani Reijnders, anche se il centrocampista olandese ha lasciato i rossoneri soltanto un anno fa.

Il Nottingham Forest è pronto a presentare un’offerta importante al Manchester City e l’eventuale trasferimento potrebbe trasformarsi in un’ottima notizia anche per il club di via Aldo Rossi.

Nell’accordo che aveva portato Reijnders in Inghilterra, infatti, il Milan aveva inserito una parte variabile legata a bonus. In caso di cessione del centrocampista al Nottingham Forest, i rossoneri avrebbero la possibilità di incassare l’intero importo dei bonus previsti, pari a circa 14 milioni di euro, anticipando così introiti che altrimenti sarebbero maturati nel corso degli anni.

Per questo motivo a Casa Milan si segue con particolare interesse la trattativa tra i due club inglesi. Un’eventuale fumata bianca garantirebbe nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato, offrendo alla dirigenza maggiore margine di manovra per completare la rosa a disposizione di Ruben Amorim prima della chiusura della sessione estiva.