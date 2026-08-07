Dalla Turchia non mollano, Galatasaray e Fenerbahce si sfidano per Leao: cerchiate questa data

Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco e dalla Turchia non arrivano segnali di resa. Galatasaray e Fenerbahçe restano infatti sulle tracce dell’attaccante portoghese, considerato il grande obiettivo per alzare il livello tecnico delle rispettive rose. Entrambi i club sono pronti a tornare alla carica, ma ogni discorso è stato rinviato alla conclusione della tournée estiva del Milan.

La dirigenza rossonera, infatti, vuole evitare distrazioni durante la preparazione e affrontare il tema delle eventuali cessioni solo una volta terminati gli impegni internazionali. Anche Ruben Amorim preferisce concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo, continuando a impiegare Leao come uno dei punti di riferimento della squadra.

Una volta rientrato in Italia, dopo l’amichevole con lo United il 15 agosto, il Milan farà il punto della situazione insieme all’entourage del giocatore. Se dovessero arrivare offerte ritenute all’altezza delle richieste economiche del club, le trattative potrebbero entrare nel vivo. Galatasaray e Fenerbahçe restano alla finestra, pronti a tentare un nuovo affondo per convincere Leao a trasferirsi in Super Lig.