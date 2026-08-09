Loftus-Cheek e Tomori verso l’addio al Milan: esodo inglese dai rossoneri

Il Milan si prepara a intervenire sul mercato in uscita e tra i giocatori sotto osservazione ci sono anche Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori.

Secondo TuttoSport, Ruben Amorim, dopo aver lavorato da vicino con la squadra durante la tournée, è chiamato a prendere decisioni importanti su una rosa ancora molto numerosa.

Il principale dubbio riguarda Loftus-Cheek, che non ha ancora una posizione definitiva all’interno del nuovo progetto tecnico. L’inglese, come Tomori, ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe quindi rappresentare uno dei giocatori sacrificabili qualora arrivassero offerte interessanti.

Per Tomori, invece, la situazione appare ancora più delicata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Amorim non lo riterrebbe particolarmente adatto alle proprie idee di gioco. Una valutazione che potrebbe spingere il Milan a prendere in considerazione una cessione nelle prossime settimane.

La lista degli elementi in uscita, comunque, è più ampia e comprende anche Fofana, Musah, Estupiñán e Athekame. L’obiettivo della società è sfoltire la rosa e creare spazio, oltre a recuperare risorse da reinvestire sul mercato.