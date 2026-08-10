Fofana e Tomori i primi a salutare: è tempo di cessioni in casa Milan

Il Milan prepara diverse uscite e tra i giocatori che sembrano più vicini all’addio ci sono Youssouf Fofana e Fikayo Tomori. Secondo TuttoSport, entrambi sono finiti nel gruppo dei calciatori sui quali la società è pronta a valutare eventuali offerte, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e allo stesso tempo creare risorse da reinvestire sul mercato.

Per Fofana la situazione resta aperta. Il centrocampista francese non è considerato incedibile e una proposta importante potrebbe convincere il Milan a prendere in considerazione la cessione. Dopo una stagione tra alti e bassi, il suo futuro a Milanello appare quindi tutt’altro che sicuro.

Ancora più delicata la posizione di Tomori. Il difensore inglese potrebbe lasciare il Milan dopo diversi anni in rossonero e la sua partenza permetterebbe alla società di liberare spazio e incassare una cifra utile per intervenire nuovamente sul reparto arretrato. Amorim dovrà comunque dare le ultime indicazioni prima della decisione definitiva.