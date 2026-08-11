Maignan e Rabiot torneranno a Milanello ad una settimana dall’inizio del campionato

Maignan e Rabiot non sono ancora rientrati a Milanello, ma il loro arrivo è semplicemente slittato di qualche giorno.

I due francesi, reduci dagli impegni con la Nazionale, hanno infatti beneficiato di qualche giorno di riposo supplementare prima di tornare a disposizione di Ruben Amorim. Una situazione diversa rispetto a quella di altri compagni, già tornati al lavoro con il gruppo.

Per il Milan non si tratta dunque di un caso particolare né di una situazione legata a problemi fisici. Il club ha scelto di concedere a entrambi un periodo di recupero maggiore, considerando gli impegni affrontati nelle scorse settimane. Il loro ritorno è atteso a breve e permetterà ad Amorim di lavorare finalmente con due elementi importanti della rosa.

Maignan resta il punto di riferimento tra i pali, mentre Rabiot rappresenta una pedina di grande esperienza per il centrocampo. Il tecnico portoghese potrà così inserirli progressivamente nel gruppo e valutarne la condizione in vista dell’inizio della nuova stagione.