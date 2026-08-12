Doppia cessione in arrivo, il Milan è pronto a chiudere

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita e tra i giocatori che potrebbero salutare Milanello ci sono anche Filippo Terracciano e David Odogu.

La società rossonera ha bisogno di sfoltire la rosa e creare spazio per i nuovi innesti richiesti da Ruben Amorim, con diverse situazioni ancora da definire.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per Terracciano si sono fatti avanti Udinese e Monza. Il difensore, rientrato al Milan dopo l’esperienza alla Cremonese, potrebbe quindi proseguire la propria carriera in Serie A, con entrambe le società interessate alla sua situazione. La pista resta da seguire e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Discorso simile per Odogu, anche lui destinato a trovare una nuova sistemazione. Il giovane tedesco piace al Mainz, club della Bundesliga, ma anche all’Anderlecht, che potrebbe offrirgli l’opportunità di giocare con maggiore continuità.

Per il Milan entrambe le operazioni rientrano nel piano di sfoltimento della rosa. L’obiettivo è trovare la soluzione migliore per i due difensori, liberando contemporaneamente spazio e permettendo ad Amorim di lavorare con un gruppo più funzionale alle sue idee.