Estupinan pronto a dire addio: Amorim ha dato l’ok alla cessione

Pervis Estupiñán può lasciare il Milan. Il terzino ecuadoriano, arrivato la scorsa estate con l’obiettivo di raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, non avrebbe convinto Ruben Amorim dopo il periodo di valutazione concesso dal tecnico durante la tournée.

Una bocciatura che cambia completamente lo scenario di mercato.

Nel mese di luglio il Milan aveva deciso di non ascoltare le proposte per il giocatore, proprio perché Amorim voleva osservarlo da vicino prima di prendere una decisione definitiva. Tra le offerte arrivate c’era anche quella dell’Aston Villa, che aveva trovato un accordo con lo stesso Estupiñán. L’affare, però, era stato messo in stand-by dal tecnico portoghese e il club inglese aveva successivamente virato su Matteo Ruggeri.

Adesso la situazione è cambiata: Estupiñán è sul mercato e, davanti a una nuova proposta, il Milan è pronto ad ascoltare. La società dovrà quindi valutare eventuali offerte e decidere se lasciar partire l’ecuadoriano, aprendo così spazio per un nuovo intervento sulla fascia sinistra.