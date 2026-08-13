Cessione Gimenez al Porto: le richieste del Milan

Santiago Gimenez è ormai destinato a lasciare il Milan. Il centravanti messicano non rientra più nei piani rossoneri e il club sta valutando le proposte arrivate per trovare una soluzione in uscita. Tra le società interessate c’è il Porto di Francesco Farioli, con i due club impegnati a discutere la formula dell’operazione.

Per il Milan, però, sarà importante anche non chiudere l’affare a una cifra troppo bassa. Per evitare una minusvalenza è attualmente fissata attorno ai 20 milioni di euro. Il costo storico dell’attaccante è stato infatti di 30,2 milioni.

Un altro dettaglio fondamentale è quello relativo alla volontà del Milan di inserire un obbligo nel prestito del giocatore al Porto. Il Milan vuole chiudere l’esperienza di Gimenez in rossonero, ma senza rimetterci a bilancio.